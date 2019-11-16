Экс-игрок Ливерпуля и Лидса Маттео перенес операцию – у него тяжелая болезнь

Бывший защитник английских Ливерпуля и Лидса, а также ряда других клубов Доминик Маттео на этой неделе перенес операцию из-за рака мозга.

45-летний экс-футболист в данный момент проходит реабилитацию в клинике, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка

Маттео дебютировал за "красных" в октябре 1993 года и провел на Энфилде 7 сезонов. Перед кампанией 2000/01 он стал частью проекта Лидса под руководством Дэвида О'Лири. "Павлины" тогда сумели дойти до полуфинала Лиги чемпионов, а на групповой стадии Маттео забил Милану на Сан-Сиро. Последние годы карьеры шотландец провел в Блэкберне и Сток Сити.

Затем Доминик Маттео имел проблем с азартными играми и алкологем и был объявлен банкротом в 2015 году. Также он работал экспертом на клубном канале Ливерпуля.

Сініша Міхайловіч почав боротьбу з раком і зобов'язаний його перемогти – Абідаль, Хонас, Соль та інші підтвердять