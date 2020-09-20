"Причина моего ухода из Колоса – это давление УАФ на меня с желанием поскорее закончить свои разбирательства по делу о договорняках. Мне пришлось поменять обстановку.

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А к Колосу у меня только теплое отношение, к руководству и к главному тренеру Костышину в особенности. Результаты Колоса – это маленькое чудо. То, что они совершили, я считаю закономерными. И на это приятно смотреть, зная, что это Украина. Так как люди, которые там находятся, вкладывают душу в эту команду", – сказал Руслан Кисиль в коментарии Sport Arena.

Напомним, Руслан Кисиль является воспитанником донецкого Шахтера. Летом 2012 года перешел в мариупольский Ильичевец, затем играл за Десну. В 2016 году вернулся в Ильичевец, которому помог выиграть Первую лигу. Позже выступал за Олимпик, Колос и русскую Балтику. Сейчас Кисиль защищает цвета Слимы из Мальты.

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