Экс-игрок Карпат оскандалился в Испании – 3 желтые карточки и 2 удаления за 4 минуты

Забавный случай произошел в Испании – благодаря VAR футболиста пришлось возвращать на поле из раздевалки после удаления.

В матче 26-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании между Фуенлабрадой и Жироной произошел интересный эпизод. На 68-й минуте полузащитник хозяев Кристобаль Маркес, выступавший в свое время в составе львовских Карпат, получил желтую карточку за опасную игру.

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Уже через две минуты арбитр показал ему второй "горчичник" за нарушения в верховой борьбе. Футболист покинул поле и отправился в раздевалку. Однако судья решил воспользоваться системой VAR и, в итоге, отменил свое решение. Маркеса пришлось возвращать на футбольное поле из раздевалки, чтобы он продолжил игру.

Однако, опять выйдя на поле, полузащитник Фуенлабрады почти сразу же вступил в словесную перепалку с игроком соперника, за что получил от судьи уже третью желтую карточку. Это произошло всего через 16 секунд после того, как Маркес вернулся из подтрибунного помещения. Как следствие, Кристобалю все-таки пришлось покинуть поле.

К слову, победу в этом матче праздновала Жирона – "бело-красные" еще в начале матча вышли вперед благодаря голу Кристиана Стуани.

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