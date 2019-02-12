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Экс-хавбек Карпат Страшкевич стал игроком Миная

12 февраля 22:59 60 Читати українською
Экс-хавбек Карпат Страшкевич стал игроком Миная
Вадим Страшкевич / ФК Карпаты

Бывший хавбек "львов" Вадим Страшкевич продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

Минай на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Вадимом Страшкевичем. Детали сделки не сообщаются.

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Отметим, что Страшкевич перешел в Минай на правах свободного агента. Последним клубом Вадима, с июля 2018, была команда с ІІ дивизиона Польши Ресовия Жешув.

Однако, как признался сам Вадим, он решил разорвать соглашение с клубом этой зимой, ведь не было там достаточно игровой практики. Когда вернулся в Украину, решил принять предложение Миная

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Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты Минай Минай Вадим Страшкевич Вадим Страшкевич Первая лига
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