Экс-хавбек Карпат Страшкевич стал игроком Миная

Бывший хавбек "львов" Вадим Страшкевич продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

Минай на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Вадимом Страшкевичем. Детали сделки не сообщаются.

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Отметим, что Страшкевич перешел в Минай на правах свободного агента. Последним клубом Вадима, с июля 2018, была команда с ІІ дивизиона Польши Ресовия Жешув.

Однако, как признался сам Вадим, он решил разорвать соглашение с клубом этой зимой, ведь не было там достаточно игровой практики. Когда вернулся в Украину, решил принять предложение Миная

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