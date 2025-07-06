Бывшего игрока ряда украинских клубов Дмитрия Махнева отстранили от футбола сроком на один год.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о дисквалификации футболиста Дмитрия Махнева, сообщает УАФ.

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"Рассмотрев материалы о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ, КДК запретил Дмитрию Махневу осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.д.), сроком на один год за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ.

Лицам, участвующих в соревнованиях или в их организации, запрещается участвовать прямо, опосредованно или иным образом в деятельности, связанной с букмекерскими ставками, тотализатором, азартными играми, лотереями, подобными мероприятиями или операциями, имеющих связь со спортом", – говорится в заявлении УАФ.

Отмечается, что 6 месяцев с дисквалификации Махнева является условным сроком, а испытательный срок составляет один год.

Напомним, что бывшего защитника Вереса, Карпат, ЮКСА и ФСК Мариуполя подозревали в сдаче матча во время его выступлений за ЮКСА. Махнев проходил полиграф и уверял, что он умышленно не влиял на результат игры против Виктории (1:5).

Последней командой футболиста был ФСК Мариуполь, к которой он присоединился в марте этого года. Контракт Махнева с клубом завершился 30 июня.

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