toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Португалия
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРЫ

Экс-игрок Карпат Халль продолжит карьеру в Португалии

14:05 - Читати українською
Экс-игрок Карпат Халль продолжит карьеру в Португалии
Тим Халль / ФК Жил Висенте

Бывший защитник Карпат Тим Халль стал игроком португальского Жил Висенте.

Люксембуржец присоединился к Жил Висенте на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Переход Халля в итальянский клуб сорвался в последний момент – экс-лидер Карпат шокировал требованиями по зарплате

"Несмотря на множество приглашений, которые я получил, я выбрал Жил Висенте, поскольку убежден, что это лучший шаг для моей карьеры.

Я выбрал португальское первенство, потому что это большой и престижный европейский чемпионат. Я надеюсь, что вместе мы достигнем больших достижений", – поделился Халль в комментарии пресс-службе Жил Висенте.

Напомним, первую половину сезона Халль провел в составе Карпат, однако в мае покинул львовский клуб, который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Защитник сыграл за "львов" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дебютный матч Луческу в Динамо: трансферы, вопросы к 4-м игрокам, 2 любимчика и путаница с именами

blog_ava
Шахтер определился со списком игроков, которые вылетят на плей-офф Лиги Европы в Германии
09:47
4539
Теги
Трансферы Карпаты Карпаты Жил Висенте Жил Висенте Португалия Тим Тим Халль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?