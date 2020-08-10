Экс-игрок Карпат Халль продолжит карьеру в Португалии

Люксембуржец присоединился к Жил Висенте на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Переход Халля в итальянский клуб сорвался в последний момент – экс-лидер Карпат шокировал требованиями по зарплате

"Несмотря на множество приглашений, которые я получил, я выбрал Жил Висенте, поскольку убежден, что это лучший шаг для моей карьеры.

Я выбрал португальское первенство, потому что это большой и престижный европейский чемпионат. Я надеюсь, что вместе мы достигнем больших достижений", – поделился Халль в комментарии пресс-службе Жил Висенте.

Напомним, первую половину сезона Халль провел в составе Карпат, однако в мае покинул львовский клуб, который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Защитник сыграл за "львов" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дебютный матч Луческу в Динамо: трансферы, вопросы к 4-м игрокам, 2 любимчика и путаница с именами