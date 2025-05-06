Правая нога: Дэвид Бекхэм.

"Одонкор был для Говерлы как Тотти или Дель Пьеро": Шуфрич – о трансферной политике ужгородского клуба

Левая нога: Я выбрал бы Дэвида Алабу.

Скорость: Скорость... Знаете, в сборной Германии мы имели такого парня по имени Дэвид Одонкор. Помните? Нет, вы его не помните! Он играл за Боруссию Дортмунд и был супербыстрым. Он был с нами на чемпионате мира 2006 года.

Сила: Златан Ибрагимович.

Футбольный интеллект: Томас Мюллер.

Футбольная харизма: Я бы выбрал Эрика Кантона.

Напомним, Одонкор выступал за Говерлу с 2012 по 2013 годы. В составе сборной Германии он завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2006, а также серебряные медали Евро-2008.

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