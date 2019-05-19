Экс-игрок Говерлы Ле Таллек: В клубе не было даже базовых вещей, таких как бутылки с водой

Бывший футболист Говерлы Дамьен Ле Таллек рассказал о сложностях во время его карьеры в Украине.

"Молодому игроку стоит ехать в другой чемпионат, только если он любит футбол и имеет большой ум. В противном случае он должен остаться во Франции.

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Я много пережил и знаю. Я играл при -17°С. В Украине мне полгода не платили зарплату, была война, а в клубе не было даже базовых вещей, таких как бутылки с водой.

После этого я поехал в Россию, а потом два с половиной года играл за Црвену Звезду. Все эти клубы я рассматривал, как необходимый трамплин в карьере", – цитирует Ле Таллека 20minutes.fr.

Сейчас Ле Таллек выступает за Монпелье. В текущем розыгрыше Лиги 1 хавбек провел 34 матча, отметившись 3 голами.

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