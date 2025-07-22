Лига чемпионов, квалификация, 2 раунд

КуПС – Кайрат – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

Линкольн Ред Импс – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Удаление: Йонг-Ву, 41 (прямая красная, Црвена Звезда)

Ноа – Ференцварош – 1:2

Голы: Гартенманн, 36 (авт) – О'Дауда, 45, Варга, 50

Удаление: Сиссе, 82 (прямая красная, Ференцварош)

Виктория Пльзень – Серветт – начало в 20:00

Копенгаген – Дрита – начало в 20:00

Пафос – Маккаби Т-А – начало в 20:00

РФС – Мальме – начало в 20:00

Хамрун – Динамо – начало в 20:00

Шкендия – Стяуа – начало в 21:00

Слован Братислава – Зриньски – начало в 21:15

Лех – Брейдаблик – начало в 21:30

Рейнджерс – Панатинаикос – начало в 21:45

Риека – Лудогорец – начало в 21:45

Игровой день начался со спокойной победы КуПСа над Кайратом. Финны воспользовались преимуществом собственного поля перед дальним перелетом в Казахстан. Следующие два поединка вечера выиграли команды, которые доигрывали в меньшинстве. Црвене Звезде было тяжелее, ведь ее игрок получил красную еще в первом тайме. Однако сербы смогли удержать минимальное преимущество, добытое благодаря бывшему футболисту ФК Львов Бруно Дуарте.

Ференцварош против Ноа забил все голы. Правда, один из них влетел в собственные ворота венгров. Победители также завершали игру с десятью игроками на поле, но на момент удаления Сиссе результат уже был сделан.