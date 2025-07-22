Экс-игрок ФК Львов принес победу сербам, две красные за три матча: Лига чемпионов, результаты матчей вторника
Состоялись матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Все результаты 22 июля смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Лига чемпионов, квалификация, 2 раунд
КуПС – Кайрат – 2:0
Голы: Туре, 49, Оксанен, 71
Линкольн Ред Импс – Црвена Звезда – 0:1
Гол: Бруно Дуарте, 30
Удаление: Йонг-Ву, 41 (прямая красная, Црвена Звезда)
Ноа – Ференцварош – 1:2
Голы: Гартенманн, 36 (авт) – О'Дауда, 45, Варга, 50
Удаление: Сиссе, 82 (прямая красная, Ференцварош)
Виктория Пльзень – Серветт – начало в 20:00
Копенгаген – Дрита – начало в 20:00
Пафос – Маккаби Т-А – начало в 20:00
РФС – Мальме – начало в 20:00
Хамрун – Динамо – начало в 20:00
Шкендия – Стяуа – начало в 21:00
Слован Братислава – Зриньски – начало в 21:15
Лех – Брейдаблик – начало в 21:30
Рейнджерс – Панатинаикос – начало в 21:45
Риека – Лудогорец – начало в 21:45
Игровой день начался со спокойной победы КуПСа над Кайратом. Финны воспользовались преимуществом собственного поля перед дальним перелетом в Казахстан. Следующие два поединка вечера выиграли команды, которые доигрывали в меньшинстве. Црвене Звезде было тяжелее, ведь ее игрок получил красную еще в первом тайме. Однако сербы смогли удержать минимальное преимущество, добытое благодаря бывшему футболисту ФК Львов Бруно Дуарте.
Ференцварош против Ноа забил все голы. Правда, один из них влетел в собственные ворота венгров. Победители также завершали игру с десятью игроками на поле, но на момент удаления Сиссе результат уже был сделан.