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Экс-игрок Фиорентины и Аталанты вслед за дядей потерял родного сына – мальчик упал с балкона

06:30 2 Читати українською
Экс-игрок Фиорентины и Аталанты вслед за дядей потерял родного сына – мальчик упал с балкона
Микеле Бачис / Фото из открытых источников

Семью бывшего итальянского футболиста Микеле Бачиса постигло страшное горе.

Защитник, сыгравший более 200 матчей в Сериях В и С, потерял 8-летнего сына, сообщает Football Italia.

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Мальчик в субботу (16 мая) вечером играл на балконе, однако потерял равновесие и выпал на улицу. На место трагедии сразу прибежали соседи. Скорая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм. Отмечается, что 40-летний Бачис потерял сына всего через несколько недель после смерти дяди от коронавируса.

Добавим, что в свое время защитник числился в составах Фиорентины и Аталанты, но большую часть карьеры провел в низших итальянских дивизионах.

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Теги
Италия Фиорентина Фиорентина Аталанта Аталанта коронавирус
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