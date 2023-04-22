Бывший капитан Днепра Сергей Дирявка рассказал, как Юрий Максимов во время своих выступлений успевал разыгрывать своих одноклубников.

"Максимов был инициатором всех веселых историй в Днепре? Юмор у Максимова своеобразный: тонкий, прикольный. Как-то он предложил выкатить машину, на которой приехал Сергей Думенко, за ворота учебно-тренировочной базы. Машина небольшая, мы легко с этим справились.

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Стоим и смотрим, как Думенко приходит на стоянку машин, ищет глазами свой старенький "Запорожец", который ему от дедушки в наследство достался, и не находит. Это было непередаваемое зрелище. Нам было весело, а для Думенко – это был стресс. Я бы не хотел оказаться на его месте", – рассказал Дирявка в интервью Fanday.

Заметим, что Юрий Максимов, кроме Днепра, за свою игровую карьеру успел поиграть за Динамо, Кристалл, Таврию, немецкие Вердер и Вальдхоф, запорожский Металлург и российский Ростов. После завершения карьеры Максимов стал тренером, последним его клубом была Ворскла.

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