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Экс-игрок Днепра Джулиано перешел в Аль-Наср

20 августа 23:40 16 Читати українською
Экс-игрок Днепра Джулиано перешел в Аль-Наср
Джулиано / фото: ФК Фенербахче

Бывший хавбек Днепра Джулиано сменил Фенербахче на саудовский Аль-Наср.

Аль-Наср подписал с Джулиано трехлетний контракт, а сумма, которую саудовский клуб выплатил Фенербахче – 10,5 миллионов евро, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Джулиано известный в УПЛ выступлениями за Днепр. Бразильский хавбек сыграл в чемпионате Украины 87 матчей, забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.

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После Днепра Джулиано выступал за Гремио, Зенит и Фенербахче.

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Де Паула Виктор Джулиано Де Паула Виктор Джулиано Фенербахче Фенербахче Аль-Наср Аль-Наср Мир
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