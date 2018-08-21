Экс-игрок Днепра Джулиано перешел в Аль-Наср

Бывший хавбек Днепра Джулиано сменил Фенербахче на саудовский Аль-Наср.

Аль-Наср подписал с Джулиано трехлетний контракт, а сумма, которую саудовский клуб выплатил Фенербахче – 10,5 миллионов евро, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Джулиано известный в УПЛ выступлениями за Днепр. Бразильский хавбек сыграл в чемпионате Украины 87 матчей, забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.

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После Днепра Джулиано выступал за Гремио, Зенит и Фенербахче.