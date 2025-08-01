Экс-игрок Динамо забил первый гол сезона УПЛ 2025/26 – ВИДЕО
Защитник Колоса Никита Бурда стал автором первого гола в украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/26. Видео взятия ворот смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Колос – Кривбасс стал первым в новом сезоне УПЛ. А уже на 14-й минуте встречи был забит и дебютный гол кампании 2025/26.
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Автором забитого мяча стал бывший защитник Динамо Никита Бурда. Получилось все очень просто: Ррапай навесил со штрафного с правого фланга, а Бурду оставили одного в центре штрафной – центрбек мгновенно наказал Кривбасс за такую халатность в защите.
Стоит добавить, что автор первого взятия ворот в сезоне 2025/26 не доиграл даже первый тайм – на 38-й минуте его заменил Андрей Понедельник.
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