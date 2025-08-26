Полузащитник Александрии Артем Шулянский впервые сыграл после ужасной травмы, которую он получил почти год назад.

Шулянский принял участие в матче против дублирующей команды Александрии, в общем отыграв 15 минут, сообщает Sport.ua.

Отмечается, что он сможет рассчитывать на попадание в заявку команды, однако уже после сентябрьской международной паузы в УПЛ на матчи сборных. Стоит добавить, что во встрече сыграл и последний новичок команды – Брайан Кастильо, который забил в дебютной игре.

Напомним, Шулянский – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. В Александрию перешел в статусе свободного агента в июле 2022 года. В сезоне 2024/25 провел за "горожан" лишь 5 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

