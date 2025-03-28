– Конечно, риски были и есть. Первое, у нас оставался еще неделю, поэтому не было и команды для участия в Первой лиге. Мне нужно было быстро собрать нормальных, качественных футболистов, которые еще были на рынке. У меня открыто спросили: ты вообще сможешь найти достаточное количество игроков, чтобы выйти на первую игру? Я ответил утвердительно, что – да. Обещаю.

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– Из того, что мне известно, все у вас получилось и нынче у Феникса-Мариуполя есть уже 19 игроков.

– Так и есть. 19 игроков уже на контракте. Я за короткий срок собрал амбициозных и голодных к футболу ребят, которые еще могут и хотят о себе заявить, напомнить. Они точно умеют играть в футбол.

– Кто выведет Феникс-Мариуполь на игру против Прикарпатья с капитанской повязкой?

– Предлагаю вам угадать.

– Богданов?

– В яблочко, именно Андрей, – сказал Фещук для Украинского футбола.

Напомним, недавно ФСК Мариуполь объединился с аматорским клубом Феникс из Львовской области. Текущий сезон клуб доиграет под названием Феникс-Мариуполь, а позже сделает ребрендинг. Следующий матч команда Максима Фещука сыграет 30 марта против Прикарпатья. Начало игры – в 14:00 по киевскому времени.

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