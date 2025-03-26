– Как вам сегодняшняя УПЛ после командировки в Европу?

– Большая конкуренция. Нет пропасти между грандами и другими командами. Все усиливаются, что повышает уровень.

Экс-игрок Динамо признался, почему решил перебраться в Александрию

– Этот сезон начался для вас в Лехии, однако в наиболее проукраинской команде Экстраклясы вас забраковали. Не жалеете об этом трансфере?

– Ничего не сделаешь. Такое в футболе случается. Надо двигаться дальше. Прошлый сезон в Заглембе был очень хороший. Попробовал себя в другом чемпионате, почувствовал разницу. Было классно.

– Польшу нам ставят в пример, что касается футбола. Чем отличается футбол от нашего?

– Как и у нас надо хорошо быть физически готовым к постоянной борьбе. Команды, которые идут наверху, пытаются играть на мяче, тогда как остальные команды демонстрируют достаточно примитивный футбол, как по мне. Класс решает. В прошлом году, когда я был в Заглембе, собралась хорошая команда, классные легионеры и мы финишировали седьмыми. Сейчас этих футболистов нет, и команда полетела вниз, – поделился Булеца в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Сергей дважды выступал в чемпионате Польши: сначала в Заглембе Люблин (сезон 2023/24), а затем за Лехию Гданьск (июль 2024-го – март 2025-го). А в начале этого месяца Булеца официально покинул Динамо, став игроком Александрии за 500 тысяч евро.

"У Лобановського мухи за розкладом літали": бунтар з Динамо, якому пророкували велике майбутнє, а він став лікарем