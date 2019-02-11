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Экс-игрок Динамо сообщил об уходе из Черноморца

11 февраля 15:32 403 Читати українською
Экс-игрок Динамо сообщил об уходе из Черноморца
Алексей Савченко / фото ФК Черноморец

Полузащитник "моряков" Алексей Савченко покинул одесский клуб.

Савченко, который является воспитанником Динамо, попрощался с Черноморцем в Instagram. Алексей в соцсети пожелал команде побед, а болельщикам – терпения и веры в команду.

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По информации Dynamomania, контракт был расторгнут по соглашению сторон. В текущем сезоне Савченко сыграл за Черноморец 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы чемпионата Украины Черноморец Черноморец Алексей Савченко Алексей Савченко
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