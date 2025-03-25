– В свое время вас называли одним из самых перспективных защитников Динамо. Почему не смогли заиграть там?

– Мне кажется, что больше всего повлиял фактор периодических травм колена, которые у меня были два раза. Каждый раз повреждение меня отбрасывало на 6-8 месяцев назад. В то время, когда я индивидуально занимался, восстанавливался после травм, ребята набирали форму, приобретали опыт и набивали шишки в арендах. Поэтому, наверное, были лучше подготовлены к взрослому футболу, чем я. После аренды в Заре вообще не получилось закрепиться в основной команде Динамо.

Александрия официально подписала второго экс-игрока Динамо за зимнее окно

– После возвращения в Динамо на вас уже не рассчитывали?

– Получается, что да. Когда начинались летние сборы с Динамо, ко мне подошел Шовковский и сказал, что не рассчитывает на меня и я могу искать себе другие варианты, – рассказал Боль в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в феврале этого года Александрия подписала Боля. Он присоединился к клубу бесплатно, поскольку с лета находился в статусе свободного агента. Руслан Ротань хорошо знаком с оборонцем, поскольку тренировал его в молодежной сборной Украины. Боль – воспитанник Динамо, однако за первую команду киевлян провел лишь три матча (всего 67 минут на поле). Также он имел опыт аренды в Заре.

Динамо и Ребров упустили момент, или Почему трансфер Лучкевича опоздал на 10 лет