"В Динамо у меня зарплата была маленькая в то время – пять тысяч долларов. В Уралане мне подъемные дали 50 тысяч долларов, потом еще на следующий год дали. Зарплата была 500 долларов, но призовые за победу 4 тысячи на выезде, 3 – дома. Яковенко правильно думал: пусть у них будет маленькая зарплата, но хорошие премиальные, чтобы каждый стремился быть в составе и выиграть игру. Я "накосил" там нормально.

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В Динамо премиальные были тысячу долларов за победу, но только, если выиграем чемпионат. В то время, когда я играл, не было баснословных сумм. Но в Лиге чемпионов были хорошие премиальные. В групповом турнире получали 20 тысяч долларов за победу.

В Уралане я зарабатывал больше. В Динамо зарплата не изменилась даже тогда, когда заиграл в сборной Украины. Я подходил к Игорю Михайловичу, спрашивал: "Можно немного добавить?" Он говорил: "Я подумаю". Но так и не получилось добавить", – сказал Яшкин в интервью ютуб-каналу "Do Вest!".

Заметим, Артем играл в футболке "бело-синих" в 1998-2002 годах, трижды выигрывал чемпионат Украины и дважды Кубок страны. Пригласил Яшкина в Динамо Валерий Лобановский.

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