– Сергей, что побудило вас принять предложение Александрии?

– Поступило конкретное предложение, которое меня устроило. Хороший клуб с хорошим тренером. С Ротанем работал еще в молодежке. Хорошо, что все получилось. Я сюда пришел ради тренера и написать историю для клуба и города.

– Успели обжиться на новом месте?

– Я здесь несколько дней. Практически всех ребят знаю, как и они меня. Меня здесь ждали, присылали поздравления с переходом.

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– Возвращение в УПЛ после 1,5 лет в Польше входило в ваши планы?

– Я очень счастлив, что появился этот вариант.

– Как проходил переговорный процесс с Александрией?

– Сначала я имел разговор с Русланом Петровичем. Любой футболист вам подтвердит, что самое главное для игрока, когда им интересуется тренер.

– Как вам Александрия в этом сезоне?

– Я видел несколько матчей Александрии. Мне очень понравилась игра, особенно против Шахтера (0:3), несмотря на табло. Ребята очень хороший уровень футбола продемонстрировали. Самое главное – Александрия играет в футбол, – поделился Булеца в интервью Украинскому футболу.

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