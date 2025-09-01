Павел Ореховский в своих соцсетях опубликовал пост прощания, добавив фото в форме Колоса и подписав: "Спасибо, Колосе! До новых встреч".

Отметим, что примерно два месяца назад Ориховский попал в ДТП. К счастью, Павел и его семья в порядке, и из-за происшествия он вынужден был пропустить большую часть первого круга чемпионата.

Напомним, что Павел Ориховский является воспитанником Динамо. Он находился на контракте с бело-синими с 2015 по 2019 год, Сыграв 7 матчей за главную команду, Забил один гол и отдал две результативные передачи. Также футболист выступал за Черноморец и Рух.

