"На прошлой неделе в сложное ДТП попал еще и украинский футболист Павел Ореховский. К счастью, Паша и его семья живы, и, надеемся, будут абсолютно здоровы.

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Разве что, возможно, придется пропустить, как минимум, большую часть первого круга чемпионата. Скорейшего выздоровления", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, Павел Ориховский является воспитанником Динамо. Павел находился на контракте в "бело-синими" с 2015 по 2019 годы (1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за главную команду). Также футболист успел поиграть за Черноморец и Рух.

К слову, на прошлой неделе в ужасном ДТП погиб футболист Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота – вместе с ним в трагедии ушел в вечность и его брат Андре.

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