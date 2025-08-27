Защитник ПАОКа Томаш Кендзера может попасть в заявку сборной Польши на поединки квалификации к ЧМ-2026.

Новый наставник сборной Польши Ян Урбан уже через 2 дня должен объявить заявку сборной Польши на матчи против Нидерландов и Финляндии.

По информации издания Przegląd Sportowy Onet, в список должен попасть Томаш Кендзера. Отмечается, что это благодаря тому, что 31-летний защитник получает регулярную игровую практику.

К слову, последний раз Кендзера вызывался в сборную Польши на товарищеский матч против Латвии в ноябре 2023-го, однако на поле не выходил. В прошлом сезоне Томаш сыграл 42 матча за ПАОК, записав в свой актив 2 ассиста.

