Макаренко покинул казахстанский клуб Ордабасы, за который выступал с лета 2023 года, сообщает Telegram-канал Серый CARDINAL. Отмечается, что 33-летний украинец был самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Официально клуб из Казахстана не сообщал о прекращении сотрудничества с Макаренко, однако авторитетный портал Transfermarkt указывает, что украинский футболист сейчас находится без команды. Ранее Ордабасы покинули двое украинцев – нападающий Артем Беседин, который сейчас выступает за чешский клуб Лишень и Игорь Пластун, который перешел в бельгийский Эйпен.

К слову, в нынешнем сезоне Евгений Макаренко является воспитанником Динамо, он играл за первую команду киевлян в 2012-2017 гг. Также в его активе 15 поединков за национальную сборную Украины. В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей за казахстанский клуб, результативными действиями не отличался.

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