Как сообщает zurnal.rs, бывший игрок Динамо Радосав Петрович снова будет играть за Партизан, за который он выступал в сезоне 2011/2012.

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В Динамо Петрович выступал с 2015 по 2016 год, перейдя на правах свободного агента из турецкого Генчлербирлиги. За киевский клуб Петрович провел 12 матчей и забил 1 гол. Также игрок выступал в составе таких команд как Спортинг, Блэкберн, Альмерия и Сарагоса. Последним клубом 36-летнего Петровича был кипрский АПОЭЛ.

Напомним, что Партизан встречался с Александрией в рамках квалификации Лиги конференций и по сумме двух матчей одолел украинскую команду с общим счетом 6:0.

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