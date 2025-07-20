Экс-игрок Динамо отметился дублем в Европе
Украинские легионеры продолжают громко заявлять о себе в зарубежных чемпионатах.
Чемпионат Латвии, 13-й тур
Орге Юнайтед – Марупе – 3:1
Голы: Мащенко, 20, 55; Калныньш, 73 – Олейник, 86
Украинский форвард Вадим Мащенко стал героем матча за Огре Юнайтед в Первой лиге Латвии.
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В поединке 13-го тура против Марупе нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Что интересно, единственный гол за соперников также забил украинец – Максим Олейник.
Мащенко провел на поле весь матч, уверенно реализовав свои моменты. Благодаря этой победе Огре Юнайтед поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Напомним, что Мащенко – воспитанник Динамо. За главную команду киевлян сыграл 4 матча и отметился одним забитым мячом.
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