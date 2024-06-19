Бывший защитник Динамо Артем Шабанов недолго будет оставаться без клуба после ухода из Полесья.

Шабанов начнет сезон 2024/25 в составе Александрии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Артем присоединится к команде Ротаня на правах свободного агента, поскольку покинул Полесье по завершении прошлого сезона.

Добавим, что за Полесье Шабанов выступал с прошлого лета, сыграл в 26 матчах (24 в УПЛ и еще 2 – в Кубке Украины), но результативными действиями не отличался. За свою карьеру Артем успел поиграть и за Динамо (с 2018-го по 2021-й и с июня 2021-го по февраль 2022-го), записав в свой актив 4 гола и ассист в 77 матчах.

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