Бывший полузащитник Динамо Джозеф Окоро в ближайшее время может стать игроком белорусского Гомеля.

Гомель провел контрольный матч с бобруйской Белшиной, на котором просматривал нескольких потенциальных новичков.

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Среди них оказался и бывший 19-летний хавбек Динамо Джозеф Окоро, сообщает Гомельские ведомости. Нигериец присоединился к победе Гомеля со счетом 2:1.

К слову, Окоро разорвал соглашение с Динамо летом 2020 года, так и не дебютировав за основную команду киевлян.

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