Лука Лочошвили официально стал игроком немецкого Нюрнберга, сообщает пресс-служба клуба.

"Степанов забивает, как Холанд": Клозе и Bild вынесли вердикт украинцу после дебюта за Нюрнберг

Левоногий оборонец перешел из итальянского Кремонезе, однако последние полсезона он выступал на правах аренды в Салернитане. По данным Transfermarkt, сумма компенсации за Лочошвили составляет 1 млн евро, а контракт с Нюрнбергом будет действовать 4 года. В Германии Лука будет выступать под 24-м номером.

Напомним, что Лочошвили был игроком киевского Динамо с 2017 до 2019 года, но так и не дебютировал в составе команды в официальных матчах.

Степанов продолжает зажигать в Германии, оформив дубль – украинец забил 6 голов в двух матчах