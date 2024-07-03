Колос на официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с Андреем Богдановым и Александром Черноморцем – у обоих завершились контракты.

Колос объявил о трансфере экс-бомбардира Черноморца и Зари – он успел отметиться голом в первом матче

Богданов в комментарии Украинскому футболу объяснил свой уход из Колоса и озвучил планы о своем будущем. "Мой контракт подошел к концу и не был продлен. Поступали ли предложения? Понимаете, прошло не так много времени. Я открыт ко всем опциям. Посмотрим, что будет дальше.

Думаю, что останусь дома (в Украине – прим.). У меня большое желание играть в футбол. Начал сборы с Колосом, набрал неплохую форму. Я надеюсь, что впереди у меня несколько успешных лет в футболе без травм".

Отметим, что Богданов выступал за Колос с 2020 по 2024 годы. В общем, он отыграл за ковалевцев 91 матч, в которых отметился 10 ассистами (без голов).

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