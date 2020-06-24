Экс-игрок Динамо обвиняется в избиении жены

Бывший полузащитник Динамо Дуду посетил полицейский участок по обвинению в побоях своей жены.

"Я узнал утром, что она обвиняет меня. Я позвонил адвокату, и мы пришли в полицейский участок. Я представил свою версию событий, меня выслушали.

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Также я представлю фотографии, которые подтвердят, что я ничего не делал, и прояснят ситуацию. Агрессии не было. Фото покажут, что на самом деле произошло", – приводит слова Дуду Gazeta Esportiva.

Отметим, что игрок сейчас разведен, а его брак длился 11 лет. Интересно, что это уже не первый случай, когда Дуду попал в скандал из-за обвинений в домашнем насилии – подобные ситуации возникали в 2013 году. Добавим, что бразилец выступал в составе Динамо с 2011 по 2015 годы.

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