"Кто в Динамо был самым большим талантом, которому не удалось раскрыться? Наверное, это Саша Куканьков. Не знаю, играет ли он сейчас. Был очень талантливым и перспективным. Забивал большое количество голов в каждом матче.

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У него на то время была антропометрия невероятная, техника. Иногда разбирался в нереально сложных ситуациях. Если ты не знал что делать с мячом, можно было пасовать на Куканькова, и он решал момент", – поделился Ориховский в интервью Українському футболу.

Отметим, что по информации Transfermarkt Куканьков завершил карьеру еще в 2014 году, так и не заиграв на взрослом уровне.

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