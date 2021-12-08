"Хотя Бенфика и неудобный соперник для Динамо, надеюсь, что в сегодняшнем сражении за престиж подопечные Мирчи Луческу не подведут. Португальский клуб еще не потерял шансов выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, ему нужна победа, поэтому будет наступать большими силами. Этим динамовцы и должны воспользоваться, все же, на международной арене у них лучше выходит, когда действуют вторым номером.

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Обнадеживает возвращение в действие универсала Беньямина Вербича, оформившего дубль в последнем туре чемпионата УПЛ – с Вересом. Он должен прибавить агрессии динамовской атаке. На мой взгляд, киевляне приложат максимум усилий, чтобы на мажорной ноте завершить еврокубковую кампанию", – поделился Кардаш в комментарии meta-ratings.

Добавим, что матч Бенфика – Динамо состоится уже сегодня, 8 декабря. Киевляне потеряли любые шансы на продолжение участия в еврокубках в текущем сезоне, а у "орлов" есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов – для этого необходимо победить украинцев и надеяться на потерю очков Барселоной в игре с Баварией.

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