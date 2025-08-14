– Артур, после вылета Динамо от Пафоса популярно мнение о регрессе киевской команды, по сравнению с прошлогодней квалификацией, согласны?

– Да, можно согласиться с этим. Не буду утверждать, но злую шутку могло сыграть отношение динамовцев к командам из Кипра. За последние годы там благодаря легионерам подросли клубы.

– Играть на Кипре из-за климата достаточно сложно?

– Однозначно. В сочетании с бешеной поддержкой, это накладывает свой отпечаток. На Кипре действительно умеют болеть. Одна из местных особенностей – забить и дальше сушить игру. Быстрый пропущенный гол, умноженный на давление трибун, разницу в счете и погодные условия – все это стало фатальным для Динамо.

– Киприоты не гнушаются всеми средствами ради результата?

– Они будут валяться, кричать, массажисты будут помогать тянуть время. Так было и в мое время. У меня сложилось впечатление, что они, кроме футбола, посещают курсы актерского мастерства. В бой идут все методы.

– Из этого напрашивается вывод, что Динамо не хватает класса ставить на место противного соперника?

– Будем откровенны, сегодняшняя УПЛ не может дать той интенсивности, не говоря за времена до полномасштабки. Сейчас очень мало команд, которые могут предложить такую интенсивность. Да, все обсуждают последний матч Шахтера и Карпат (3:3), но львовянам понадобился год работы на тренировках и обкатки в играх.

Как я уже говорил, Пафос прошел большой путь к этому достижению. Начали приглашать игроков хорошего уровня. Тренер работает с командой не первый год. Сегодня на Кипре могут себе позволить заманивать футболистов на хорошие контракты. Если разбирать именно Пафос, то подобралась хорошая команда. Тренеру дали время поработать, потому что там каждые полгода меняют тренеров, как только что-то идет не так.

Сейчас нам сложно тягаться с киприотами – вспомните АЕК Ларнаку, которая обыгрывала Днепр-1 и Динамо в Лиге Европы. И это был не чемпион! Но по владению они превосходили всех соперников, потому что испанская школа, как ни крути, чувствуется. Теперь украинскому футболу надо принять тот факт, что сейчас нам нужно к ним подтягиваться, – рассказал Рудько в интервью Украинскому футболу.

