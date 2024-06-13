"Все ждем хорошего выступления в Германии. Сейчас так с критикой набросились на сборную Украины после поляков. Но я считаю, что все правильно. Ребров смотрит и дает шанс себя всем показать. Возможно, хорошо, что все так сложилось. А то команду уже чуть не записали в победители Евро. Мол, у нас такая супер сборная играет, все заграницей выступают. В других сборных также есть сильные футболисты.

Экс-тренер УПЛ не видит места в старте сборной Украины для Зинченко – травмированного Миколенко может заменить другой

Считаю, что у нас хорошая сборная и тренер. Команда показывает неплохой футбол. Критикуют, что с поляками что-то не получилось, а с немцами сидели в защите. Давайте уже дождемся Евро, и тогда будем делать какие-то выводы. По потенциалу, с футболистами и тренерским составом у нас достаточно все мощно. Поэтому я бы сейчас голову пеплом не посыпал.

Для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы что-то смотреть и наигрывать. Давать шанс показать себя футболистам, которые меньше играют. Поэтому я ничего страшного не вижу", – поделился Михалик в комментарии Tribuna.

Напомним, сборная Украины провела три товарищеских матча перед Евро-2024. Сначала разошлись ничьей с Германией (0:0), затем проиграли Польше (3:1), а завершили разгромной победой над Молдовой (4:0).

Мудрик удивил даже фанатов Челси, Украина нашла дуэт мечты – теневые герои сборной и тонкий ход Реброва