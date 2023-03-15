Бывший игрок киевского Динамо Беньямин Вербич попал в пикантную историю, когда мать его сына выложила в соцсети фото, где он стоит обнаженный рядом с трансгендером. Полузащитник отрицает все эти факты и отмечает, что таким образом, бывшая препятствует видеться ему с общим ребенком.

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"Извините, что беспокою вас ерундой госпожи Альвины Царенко, но я чувствую, что должен это сделать, поскольку вся эта ложь относительно моей личной жизни происходит от нее с целью повлиять на правосудие Греции, к которому я обратился с просьбой получить опеку над моим сыном. Судебное решение по этому поводу мы ожидаем. Хотя это никого не касается, просто для протокола я гетеросексуал, считаю себя гетеросексуалом и никогда не имел сексуальных или романтических отношений с мужчинами или трансгендерами.

Альвина воспользовалась фотошопом фото моей бывшей девушки Лилли (она добавила пенис) и теперь она утверждает, что я ходил в клуб с двумя трансгендерами!!! На этот раз это моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении. Если психическое здоровье моего сына не было под угрозой, я знаю, что это просто малобюджетная комедия.

Альвина также преследуется мною по уголовному делу за несколько преступлений, и ее клевета является лишь своего рода "местью". Имейте в виду, что кроме других своих очевидных "качеств", Альвина Царенко – обманщица", – написал футболист в своих соцсетях.

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