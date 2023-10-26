"Помню, после проигранного домашнего матча Ингульцу Мирча Луческу тоже жаловался на арбитров, синхронно с главным тренером заговорили и игроки – вроде бы в поражении виноваты арбитры. Ребята, где Динамо, а где – Ингулец?! Да, существуют проблемы, но когда о судействе говорит главный тренер, для меня это удивительно. Работая с разными клубами, в своем тренерском штабе запрещал обсуждать подобные вопросы, выносить их в СМИ.

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Причины проблем, если они возникают, нужно искать в себе. Легче всего обвинить кого-нибудь, перенести на него ответственность. Но ведь это ошибочное поведение, которое не поможет исправить ситуацию, решать проблемы в игре.

Вспоминаю 90-й год, Динамо оформило золотой дубль – выиграло чемпионат и Кубок СССР. Но был момент, когда неудачно сыграли с одним из московских клубов, и после игры футболисты начали обсуждать работу арбитров, которые, по нашему мнению, симпатизировали сопернику. Этот разговор услышали помощники Валерия Лобановского, рассказали ему, а перед следующей тренировкой Валерий Васильевич подготовил видео, на котором наглядно продемонстрировал наши ошибки в той игре. Там не добежали и недоработали, там не забили. Этот разбор наш метр завершил словами: "Если еще раз услышу, что вы будете обвинять арбитров в собственных неудачах – оштрафую", – цитирует Ковальца Footboom.