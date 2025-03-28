С молодым футболистом было заключено соглашение после длительного просмотра, сообщает Sport.ua. Дзень является воспитанником киевского Динамо, он выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ. Осенью 2024 года форвард играл за юношескую команду Черноморца.

Клуб УПЛ нашел неожиданную арену для проведения домашних матчей, – СМИ

На просмотре в клубе также находится игрок молодежки "моряков" Евгений Янович, однако тренерский штаб Ингульца еще не определился, будет ли подписывать с ним контракт.

Также сообщается, что от травмы восстановился один из лидеров клуба из Петрово Станислав-Нури Малыш и может сыграть в следующем матче чемпионата против Вереса.

К слову, пока Ингулец занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Василия Кобина 15 зачетных пунктов.

Ингулец одолел Черноморец в битве аутсайдеров УПЛ – пушка Пушкарева потопила мечты "моряков" оттолкнуться от дна