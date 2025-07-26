Бывший полузащитник Динамо Ахмед Алибеков близок к переходу в Ворсклу, которая начнет следующий сезон в Первой лиге.

Алибеков оказался в сфере интересов полтавской Ворсклы, сообщает Sportarena. Опорный полузащитник с начала июля находится без клуба.

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Прошлый сезон Ахмед провел в составе МФК Металлург, отыграв 21 матч за команду и отметившись 2 голами и 2 ассистами. Интересно, что запорожский клуб сумел сохранить прописку, заменив Минай в Первой лиге, который снялся с соревнований.

Добавим, что Алибеков с 2016-го по 2023-й годы был игроком Динамо, однако постоянно отправлялся в аренду в другие клубы (Слован Либерец, Уфа, Заря, ПФК Львов), после чего поиграл за Эпицентр и МФК Металлург. Ворскла по итогам прошлого сезона впервые в своей истории вылетела в Первую лигу.

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