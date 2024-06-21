Бывший голкипер Динамо и Днепра Денис Бойко имеет вариант продолжения карьеры за рубежом –Там уже есть трое соотечественников.

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Отмечается, что 36-летний голкипер находится в шорт-листе клуба, за который выступают сразу трое украинцев – защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и форвард Артем Беседин.

Напомним, Бойко – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2005 году. Находился в структуре киевского клуба до 2014 года (с арендами в киевский ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Днепр). С 2014-го по 2016 гг. выступал за Днепр на полноценной основе. Затем были турецкий Бешикташ, испанская Малага и возвращение в Динамо в 2018 году.

В июле 2023 года присоединился к Полесью, в котором отыграл лишь один сезон (24 матча, 21 пропущенный гол, 8 игр "на ноль"). За сборную Украины провел 7 поединков. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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