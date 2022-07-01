После завершения контракта Громова с Зарей нападающий планирует отправиться на сборы в составе СК Днепр-1, утверждает Профутбол Digital.

Заря завершила сотрудничество с 5 игроками

Артем стал одним из 5 игроков Зари, у которых завершились соглашения с клубом и решили продолжить выступления в других клубах. Примером, Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский присоединились к Кривбассу.

СК Днепр-1 на следующей неделе начнет межсезонные сборы в Словении. Добавим, что в прошлом сезоне Громов сыграл в 21 поединке, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Также он выступал за Динамо с 2016 по 2017 годы, после чего перебрался в российские Крылья Советов.

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