"Рудько играл на правах аренды за Лех. Потом ни один польский клуб не захотел приглашать кипера из-за одного провального матча в еврокубках. Просто поставили крест. Я знаю, что Красников предлагал его СК Днепр-1 еще зимой, но тогда на кандидатуре Рудько не остановились.

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Сейчас он очутился в Шахтере. По моей информации, переговоры с Рудько длились 6 минут. Руководил ими Дарио Срна. Шахтеру потребовался второй-третий вратарь, который мог бы составить конкуренцию Ризныку. Хотя бы создавал иллюзию конкуренции и стал примером для молодых киперов "горняков". Опция идеальная – Рудько заряженный, профессиональный и все же умелый вратарь", – обьяснил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Рудько – воспитанник Динамо, за первую команду которого провел 20 матчей. Шахтер воспользовался возможностью подписать 31-летнего голкипера на правах свободного агента.

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