Бывший полузащитник Александрии и Динамо Максим Кулиш в ближайшее время станет игроком М.иная

Кулиш в своем Instagram опубликовал фотографию в форме Миная, что свидетельствует о том, что игрок в ближайшее время станет одноклубником Артема Милевского.

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Отметим, что последним клубом хавбека стала словацкая Сеница, за которую он выступал всего три месяца. Начинал Кулиш сезон 2020/21 в составе Александрии.

К слову, полузащитник за свою карьеру успел поиграть за молодежную команду Динамо, а также за Ворсклу.

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