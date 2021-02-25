Экс-игрок Динамо Кулиш продолжит карьеру в Минае
23:48 - Читати українською
Бывший полузащитник Александрии и Динамо Максим Кулиш в ближайшее время станет игроком М.иная
Кулиш в своем Instagram опубликовал фотографию в форме Миная, что свидетельствует о том, что игрок в ближайшее время станет одноклубником Артема Милевского.
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Отметим, что последним клубом хавбека стала словацкая Сеница, за которую он выступал всего три месяца. Начинал Кулиш сезон 2020/21 в составе Александрии.
К слову, полузащитник за свою карьеру успел поиграть за молодежную команду Динамо, а также за Ворсклу.
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