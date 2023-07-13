Ордабасы в своем Instagram сообщил о подписании Евгения Макаренко.

Беседин нашел сенсационный новый клуб за рубежом – экс-форвард Динамо имел варианты в Украине

Украинец присоединился к клубу на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 1 год. Добавим, что Ордабасы ранее подписал Артема Беседина.

Отметим, что Макаренко выступал за Фехервар с лета 2021 года, в целом сыграв в 56 матчах и записав в свой актив 2 гола и 7 ассистов. Евгений является воспитанником Динамо, где начинал на позиции левого защитника, впоследствии переквалифицировавшись в опорника.

Динамо вырвало ничью с Янг Бойз – Ярмоленко красиво возил чемпионов Швейцарии, но дырявая оборона все испортила