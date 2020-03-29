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Экс-игрок Динамо готов завершить карьеру в любимом клубе бесплатно

15:56 123 Читати українською
Экс-игрок Динамо готов завершить карьеру в любимом клубе бесплатно
Милош Нинкович / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник киевского Динамо Милош Нинкович мечтает повесить бутсы на гвоздь на родине.

"Если я вернусь в Сербию, чтобы закончить карьеру, то это будет Црвена Звезда. Я готов играть за нее без контракта или чего-либо еще, просто по той причине, что хочу быть там и помочь молодым игрокам.

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Также хочется записать себе в резюме, что я завершил карьеру в Црвене Звезде", – цитирует Нинковича издание Espreso.rs.

Напомним, Милош выступал в составе Динамо с 2004 по 2013 годы. Сейчас 35-летний серб бегает в футболке австралийского клуба Сидней, игроком которого стал в июле 2015 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Теги
Сидней Сидней Мир Милош Нинкович Милош Нинкович Динамо Киев Динамо Киев Црвена Звезда Црвена Звезда
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