Экс-игрок Динамо готов завершить карьеру в любимом клубе бесплатно

Бывший полузащитник киевского Динамо Милош Нинкович мечтает повесить бутсы на гвоздь на родине.

"Если я вернусь в Сербию, чтобы закончить карьеру, то это будет Црвена Звезда. Я готов играть за нее без контракта или чего-либо еще, просто по той причине, что хочу быть там и помочь молодым игрокам.

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Также хочется записать себе в резюме, что я завершил карьеру в Црвене Звезде", – цитирует Нинковича издание Espreso.rs.

Напомним, Милош выступал в составе Динамо с 2004 по 2013 годы. Сейчас 35-летний серб бегает в футболке австралийского клуба Сидней, игроком которого стал в июле 2015 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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