Экс-игрок Динамо Чумак отметился дублем в чемпионате Грузии

В матче второго по силе дивизиона чемпионата Грузии Шевардени победил Колхети (6: 2).

Заметим, что 5 из 6 голов хозяев забили украинцы. Сначала бывший игрок Динамо Евгений Чумак отличился в воротах соперника на 24-й и на 33-й минуте.

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Во втором тайме Александр Батальский также оформил дубль, а в конце матча Алексей Майданевич поставил точку во встрече, сделав счет 6:2.

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К слову, Евгений Чумак – воспитанник Динамо. В 2015-м году хавбек трижды выходил в составе киевлян на матчи Лиги Европы – против Эвертона, Фиорентины и Генгама.