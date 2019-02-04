Экс-игрок Динамо Чоботенко: Приятно, что тренеры Шахтера меня заметили

Защитник Шахтера Сергей Чоботенко прокомментировал свой дебют за донецкий клуб.

"Приятно, что тренеры меня заметили. Только вчера сообщили, что должен приехать в расположение первой команды. С тренером успели только перед игрой поговорить.

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Фонсека рассказывал о тактике, ничего больше объяснять времени не было", – сказал Сергей Чоботенко в эфире теллеканала "Футбол 1".

К слову, летом 2017-го года защитник перешел из киевского Динамо в Шахтер, в составе "горняков" центрбек не закрепился и с лета 2018 года выступает за Мариуполь на правах аренды.

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В связи с нехваткой центральных защитников у Шахтера, тренерский штаб "оранжево-черных" решил довызвать 22-летнего защитника на сборы. Чоботенко уже успел дебютировать за донецкий клуб в товарищеском матче против Ботева.