"Вообще в курсе, что Виталия Хемия, пресс-атташе Черноморца, незаконно забрали работники ТЦК, и об этом все молчат.

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Он уже на учебе", – написал Авагимян в своем телеграм-канале.

28-летний бывший футболист одесского клуба утверждает, что мобилизация Виталия Хемия состоялась с нарушением установленных процедур. Напомним, что Артур Авагимян защищал цвета Черноморца на протяжении пяти сезонов своей профессиональной карьеры.

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