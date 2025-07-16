Экс-игрок Черноморца заявил о незаконном задержании пресс-атташе "моряков" работниками ТЦК
16 июля 14:08 - Читати українською
Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян рассказал, что пресс-атташе Черноморца Виталия Хемия мобилизовали.
"Вообще в курсе, что Виталия Хемия, пресс-атташе Черноморца, незаконно забрали работники ТЦК, и об этом все молчат.
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Он уже на учебе", – написал Авагимян в своем телеграм-канале.
28-летний бывший футболист одесского клуба утверждает, что мобилизация Виталия Хемия состоялась с нарушением установленных процедур. Напомним, что Артур Авагимян защищал цвета Черноморца на протяжении пяти сезонов своей профессиональной карьеры.
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