Французский футболист присоединился к академии Челси в 13-летнем возрасте. Тье играл за команды U-18 и U-23 лондонцев. Позже вратарь перешел в португальскую Виторию Гимарайнш, однако не смог там закрепиться. 24-летний игрок решил завершить профессиональную карьеру футболиста и присоединиться к армии.

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"Я потерял вкус к футболу. Мне всегда нравились военные профессии, поэтому я сказал себе: "Почему бы не пойти в армию? Мой отчим был десантником в Кот-д'Ивуаре, я ходил в казармы, наблюдал... Меня это вдохновляло".

Также Николя Тье заявил, что готов отправиться в Украину в составе миротворческого контингента.



"Я взял на себя обязательство решать проблему у ее источника. Если внешняя операция в Украине будет открыта, то давайте! Это меня не пугает", – сказал Тье в интервью Ouest-France.

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