Польская Вечиста Краков официально объявила о подписании Лукаса Пиазона. 31-летний атакующий полузащитник из Бразилии подписал контракт на два года и уже представлен как игрок клуба.

Пиазон – воспитанник академии Сан-Паулу, который еще в 2011 году перебрался в Челси как один из самых перспективных футболистов своего поколения. В лондонском клубе он провел лишь несколько матчей за первую команду, но в течение десятилетия приобретал опыт в различных чемпионатах Европы на правах аренды.

За это время бразилец успел поиграть в испанской Ла Лиге за Малагу, в Эредивизи за Витесс, в Бундеслиге за Айнтрахт Франкфурт и в английском Фулхэме. Последние годы Пиазон выступал в Португалии за Брагу, а также возвращался на родину, играя в аренде за Ботафого.

Отметим, что Вечиста Краков выступает в Дивизионе 1 – втором по рангу чемпионате Польши.

